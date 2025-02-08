اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 88%

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اعتمد الشيخ عوض الله عبدالعال أحمد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية نتيجة امتحان الفصل الدراسى الترم الأول 2025\2024 للشهادة الابتدائية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 88%.

وقال الدكتور أحمد بدير شعبان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية اليوم تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء بنسبة نجاح بلغت 88%، بعد اعتمادها من الشيخ عوض الله عبدالعال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية .

وأكد عمرو المنياوى رئيس كنترول الشهادة الابتدائية بمنطقة جنوب سيناء الازهرية أن نسبة نجاح الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية بلغ 88%، حيث تقدم للامتحانات 563 تلميذا وتلميذه لأداء الامتحان تخلف منهم عن دخول الامتخانات 13 تلميذا وتلميذة، بإجمالى المتقدمين 550 لامتحان الشهادة الابتدائية.

وتقدم الدكتور أحمد بدير رئيس الإدارة المركزية بالتهنئة إلى جميع تلاميذ الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء.