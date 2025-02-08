استقبال حاشد للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم فى رام الله.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

وصلت الحافلة التي تقل أسرى فلسطينيين أفرج عنهم إلى مدينة رام الله، وسط استقبال حاشد من قبل الأهالي والعائلات.

كما تسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: "الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي".

وأفرجت إسرائيل اليوم عن 183 أسيراً فلسطينياً، ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينهم 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) ، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية ، و111 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023 .

وتعد عملية التبادل اليوم الأحدث في سلسلة من عمليات التبادل منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 19 يناير الماضي والتي أعادت حتى الآن 13 رهينة إسرائيلية بالإضافة إلى خمسة عمال تايلانديين ، مقابل إفراج إسرائيل عن 583 سجينا ومعتقلا فلسطينيا، أُبعد العشرات منهم للخارج.



خروج الأسرى من الباص



استقبال الأسرى