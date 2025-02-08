إيلون ماسك: لست مهتماً بشراء تيك توك ولا أستخدمه بشكل شخصى

محمد جمال

قال إيلون ماسك إنه غير مهتم بشراء "تيك توك" (TikTok)، تطبيق الفيديو الاجتماعى الشهير الذى حاولت الولايات المتحدة حظره بسبب مخاوف الأمن القومى المتعلقة بمالكته الصينية "بايت دانس" (Bytedance).

ماسك أدلى بهذه التعليقات، التى تعد الأولى له حول موضوع شراء "تيك توك"، خلال مؤتمر فى ألمانيا استضافه الملياردير ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذى لمجموعة وسائل الإعلام الألمانية "أكسل سبرنجر" (AxelSpringer)، الشهر الماضي.

وقال ماسك خلال مشاركته بالمؤتمر افتراضياً عبر الإنترنت: "لم أقدم عرضاً لشراء (تيك توك). ليس لدى أى خطط لما سأفعله لو كنت أملك (تيك توك)". وأشار ماسك إلى أنه لا يستخدم ( تيك توك).

ماسك، الذى اشترى "تويتر" فى 2022 قبل إعادة تسمية خدمة الوسائط الاجتماعية إلى "إكس": "أنا لا أبذل جهداً كبيراً للحصول على (تيك توك). عادةً ما أقوم ببناء الشركات من الصفر".

وكانت بلومبرج أوردت فى يناير أن المسؤولين الصينيين كانوا يقيّمون إمكانية السماح لأغنى شخص فى العالم -والحليف المقرب للرئيس دونالد ترمب- بالاستحواذ على عمليات "تيك توك" فى أمريكا إذا فشلت الشركة فى درء الحظر، وفى ظل أحد السيناريوهات، قد تتولى "إكس" التابعة لـ "ماسك" السيطرة على "تيك توك يو إس" (TikTok US) على أن تدير أعمالهما معاً، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرج".