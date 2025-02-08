إجراء 7124 عملية عيون لغير القادرين فى سوهاج ضمن جهود التحالف الوطنى

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنها أجرت 7,124 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة سوهاج منذ بداية عملها بالمحافظة حتى الآن.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا والمرضى الأولى بالرعاية وذوى الهمم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد ياسر بخيت، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة سوهاج أجرى الكشف الطبي على عدد 48,462 مريضا وإجراء عدد 7,124 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (3852) نظارة طبية.

وأشار شعبان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة سوهاج التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد 932,829 مريضا، واجراء عدد 215,306 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (172,878) نظارة طبية لغير القادرين.