أوقاف شمال سيناء تعقد 40 ندوة علمية ضمن برنامج "المنبر الثابت"

العريش ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عقدها عدد (40) ندوة علمية بالمساجد الكبرى في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر والأوقاف خلال شهر فبراير 2025م.

وتنفيذًا لهذه الخطة، سيتم تنظيم هذه الندوات العلمية في عدد من المساجد الكبرى بشمال سيناء، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الأوقاف بإجمالي (5340) ندوة علمية في مختلف المحافظات المصرية خلال الشهر ذاته، في (1335) مسجدًا بعد صلاة العشاء.

وتشمل موضوعات برنامج "المنبر الثابت" في فبراير 2025م عدداً من المواضيع الهامة التي تسهم في نشر الوعي وتعميق القيم الإسلامية، حيث استهلت في 4 فبراير 2025م، بعنوان "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ... الماء نموذجًا"، والثلاثاء 11 فبراير 2025م، بعنوان "دور العلماء والدعاة في التصدي للشائعات."، والثلاثاء 18 فبراير 2025م، بعنوان "منظومة القيم والأخلاق وأثرها في نهضة الأمم."، والثلاثاء 25 فبراير 2025م، بعنوان "شهر رمضان واعتنام مواسم الخير".

وتستمر هذه الندوات في المساجد الكبرى بشمال سيناء والتي تشمل مسجد النصر في شرق العريش، ومسجد أم القرى في كرم أبو نجيلة شرق العريش، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد غرب العريش، ومسجد البدور بالمساعيد غرب العريش، ومسجد الفاروق في بئر العبد، ومسجد المحطة في بئر العبد، ومسجد الشباب (30 يونيو) في رمانة، ومسجد الكوثر في حي الكوثر الشيخ زويد، ومسجد الرحمن في الحسنة، ومسجد نخل الكبير في نخل.