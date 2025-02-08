أكاديمية مركز البحوث الزراعية تطلق أول برنامج تدريبي في التميز الإداري وبناء القدرات

كتبت أسماء نصار

نظمت أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية لأول مرة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التميز الإداري وبناء القدرات"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

شهدت الدورة تفاعلًا إيجابيًا واهتمامًا كبيرًا من الحضور، الذين طالبوا بتكرار مثل هذه البرامج، مع إدماج العاملين بالوزارة إلى جانب كوادر المركز في الدورات القادمة، خاصة في مجالات الإدارة، المالية، القانونية، والتنمية البشرية.

قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي للأكاديمية إن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والقانونية لمديري الشؤون المالية والإدارية بالمعاهد البحثية والمعامل المركزية، حيث شمل ثلاثة محاور رئيسية تنمية المهارات الإدارية و تنمية المهارات القانونية الخاصة بالشؤون المالية و تنمية المهارات القانونية الخاصة بالشؤون الإدارية.

كما أعربت عن اعتزازها بمشاركة عدد من القيادات في البرنامج، من بينهم مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، ومدير عام الشؤون المالية بوزارة الزراعة، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك في إطار التأهيل والتطوير للعنصر البشري بمركز البحوث الزراعية.