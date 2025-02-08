أسواق اليوم الواحد فى الجيزة توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة، خلال الأسابيع الماضية، افتتاح أسواق لليوم الواحد في القطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية بالأحياء والمراكز والمدن، تنظم أسبوعيًا، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأعلنت المحافظة، إقامة عدد من الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأخرى، منها، سوق بشارع الصوامع في حي إمبابة، يعقد يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، يعقد يوم الإثنين، والثالث بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحي بولاق الدكرور، ويعقد يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع المواد والسلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتستعد المحافظة، لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، اعتبارًا من نصف شعبان، بالنقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من لحوم، وأسماك، ودواجن والألبان ومصنعاتها، إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك.