أزهر الغربية.. بدء تلقى الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية غدا

الغربية مصطفى عادل

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية بالغربية برئاسة الشيخ عبد اللطيف طلحه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية، عن بدء تلقى الطعون على نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية بالغربية، غداً الأحد ولمدة 15 يوماً.

وأوضحت المنطقة، أن الطعون سوف تقدم في كنترول المنطقة الأزهرية على أن يتم فحص الطعون على النتائج خلال تلك الفترة.

وأشارت المنطقة، إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام بلغ 14 ألف طالب وطالبة، فيما أدى 13 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، داخل منزل 169 لجنة في مختلف أنحاء المحافظة.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية. ‏

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏