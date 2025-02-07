47 ألف مستفيد من أنشطة مبادرة أجازتك عندنا بمراكز شباب القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

صرح الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز شباب القليوبية استقبلت أكثر من 47 ألف مستفيد خلال إجازة نصف العام، التى بدأت من 25 يناير ولمدة أسبوعين، وتضمنت العديد من الأنشطة المتنوعة منها الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعروض الفنية للطلائع، وحفلات الترفيه لذوي الهمم وتتضمن الأنشطة الرياضية كرة قدم وكاراتية كونغ فو وتنس طاولة وأنشطة خاصة بالكشافة والجوالة.

وتابعت شباب القليوبية، أنه تم تنفيذ دورى الأكاديميات وكرة القدم النسائية، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية ومنها رحلات إلى معرض الكتاب والمعالم الأثرية، كما تم تنفيذ أنشطة خاصة بالبرلمان والتعليم المدنى، وكذلك والتدريب على الحرف اليدوية كما تنفيذ مبادرة الموكب الساري احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، التى شارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك على مستوى مراكز الشباب.

وأشار الفرماوى، إلي أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز دور مراكز الشباب في استغلال أوقات فراغ النشء والشباب وتوجيهات معالى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضح، أن رؤية الدولة المصرية تسعى إلى بناء مجتمع قوي متماسك من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين فئات المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة.