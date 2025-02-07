40 جهازا بأحدث التقنيات بوحدة الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى دراو بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تجرى الاستعدادات للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقوم الدولة ممثلة فى هيئات الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحى، بالدعم المتواصل الذى تم ويتم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية لبانوراما جمالية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

ويعد افتتاح وحدة الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى دراو المركزى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، باكورة إنجازات التأمين الصحى الشامل بأسوان، حيث تضم 40 جهاز غسيل كلوى مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، وتعمل وحدة الغسيل الكلوى الجديد، على تقديم خدماتها لمرضى الفشل الكلوى بمدينة دراو والمناطق المجاورة، حيث جرى تجهيزها لاستيعاب حالات مرضى الغسيل الكلوى السلبية للفيروسات الكبدية، وكذلك مرضى الغسيل الكلوى المصابين بفيروس "سي" و"بي".

كما تشمل وحدة الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى دراو المركزى قسمًا خاصًا لحالات الطوارئ وقسمًا مخصصًا لغسيل الكلى للأطفال، مما يسهم فى تقليل العبء عن المرضى وأسرهم وتقديم خدمة طبية متكاملة وشاملة وفق أعلى معايير الجودة.

والوحدة ستخدم أكثر من 105 مرضى يعانون من الفشل الكلوى، مما يعزز من قدرة الهيئة العامة للرعاية الصحى على تلبية احتياجات المواطنين الصحية، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل جلسات الغسيل الكلوى الدموى، المتابعة الطبية الدقيقة، والاستشارات المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

وتم بدء تشغيل مستشفى دراو المركزى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مما يضمن توسيع نطاق الخدمات الصحية بالمحافظة وتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية المتكاملة، ويمثل انضمام مستشفى دراو المركزى لمنظومة التأمين الصخى الشامل، خطوة محورية فى تعزيز خدمات الرعاية الصحية بمحافظة أسوان.

ويتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطنين بمستشفى دراو المركزى بالمبنى الجديد على مساحة 1600 م2، ومكون من 4 أدوار، وتكلفت أعمال الإنشاء به نحو 308 ملايين جنيه، وجاهزة لخدمة نحو 150 ألف نسمة، فيما تتنوع الأقسام المتعلقة بالخدمات العلاجية بالمبنى الجديد والقديم من الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية والرعاية المركزة والنساء والوليد، والعلاج الطبيعى، والأطفال والجراحة والباطنة والعظام، فضلًا عن العمليات والعناية المركزة، والصيدلية، والأشعة والمعامل، وتضم المستشفى 40 ماكينة غسيل كلوى، و24 حضانة للأطفال وهى كافية للأعداد المترددة على المستشفى، ويتم العمل على العديد من المحاور البشرية والجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وإرضاء المنتفعين، والتحول الرقمى والإمداد، علاوة على أقسام الخدمات المعاونة، وقسم الصيانة وغرف النفايات، وغيرها من المكونات التى تشملها المستشفى داخل مبانيها، وتقدم مستشفى دراو المركزى، خدماتها الطبية لمدن وقرى وسط أسوان وتخفف الضغط عن باقى المستشفيات.

جدير بالذكر، وصلت عدد المستشفيات بأسوان، التى تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة، فضلًا عن نقل تبعية 87 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالى 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، ويتم تباعًا استكمال إجراءات نقل التبعية لباقى المستشفيات والمراكز الطبية، والجارى تنفيذ أعمال الفرش والتجهيز لها ومنها مستشفيات نصر النوبة والسباعية.

قسم الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزي



