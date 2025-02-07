وكيل صحة سوهاج: غداً التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي وتشغيل 17 عيادة

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن التشغيل الجزئى لمستشفى طما المركزى بدءاً من غداً السبت لافتاً إلى أن التشغيل يشمل تشغيل 17 عيادة متخصصة بجميع التخصصات الطبية تم تجهيزها على أحدث مستوى لتليق بتقديم الخدمات الطبية للمواطن الطماوى.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القطاع الصحى يحصل على الدعم الكامل للنهوض به وبالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمناً دور الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ومعالى اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الرئيسى للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة والمتابعة المستمرة لجميع المشروعات والتشديد على الانتهاء منها وتذليل جميع العقبات التى قد تواجه القطاع.

وأوضح "دويدار" أن مستشفى طما المركزى صرح طبى متميز وتعد أكبر مستشفيات المحافظة، مساحتها 6 آلاف متر مربع، وتضم 5 أدوار، الدور الأول الأرضى يضم الإستقبال والطؤاري، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، المطبخ، التعقيم، المغسلة، ثلاجة حفظ الموتى، الدور الثانى يشمل قسم الغسيل الكلوي، قسم المعامل، قسم المناظير، الصيدلية المركزية، قسم السجلات الطبية، المخازن.

أما الدور الثالث يحتوى على قسم العمليات، قسم العناية المركزة الجراحية، قسم العناية المركزة القلبية، قسم قسطرة القلب، القسم الإداري، والدور الرابع به قسم الولادة وقسم الرعاية المركزة، قسم الأطفال المبتسرين، وغرف داخلى مرضى، وأخيراً الدور الخامس به استراحات الأطباء والتمريض وغرف حجز داخلى.

وأكد "دويدار" على توفير الكوادر الطبية اللازمة للتشغيل الجزئى وشدد على جودة الخدمة الطبية مثمناً دور الفريق الطبى بالمستشفى ومجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضى.