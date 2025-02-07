وزير الكهرباء السورى يبحث مشاريع لتوليد الطاقة مع وفد إماراتى

وكالات

بحث وزير الكهرباء السورى عمر شقروق مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية (ADIG) الإماراتية مشاريع توليد الكهرباء.

وأكد شقروق أهمية دراسة العروض المقدمة وفق خطط الوزارة لحل أزمة الكهرباء، كما استعرض الوفد الإماراتي استثماراته في الطاقات المتجددة والحلول العاجلة للقطاع.

وتحدث وزير الكهرباء السوري في وقت سابق عن جهود قصيرة الأمد لزيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 4000 ميغاواط يوميا بهدف تقليل فترات الانقطاع وزيادة ساعات الوصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا.

وذكر مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي الخطط القصيرة تعتمد على جهود الطوارئ لزيادة حصة الأهالي من التيار الكهربائي، وتم التواصل مع بعض الدول مثل تركيا وقطر، ومن المقرر أن ترسو بوارج خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية (عددها 2 مبدئياً) في بانياس وطرطوس خلال الفترة المقبلة، لتولد 800 ميغاواط، وهو ما يعادل 33% من التوليد الحالي.