وزير الطيران يتفقد مطار هيثرو بلندن لتعزيز التعاون الدولى وتحديث منظومة النقل الجوى

كتبت رحاب نبيل

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة بجولة تفقدية بمطار هيثرو الدولي بلندن، رافقه خلالها المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة و المهندس أيمن فوزى عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية و المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة و الأعمال الفنية، حيث تم الإطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل و تعزيز معايير السلامة والأمن وتحسين وتسهيل اجراءات السفر والوصول.

بدأت الجولة التفقدية، بزيارة مبنى الركاب (2) بمطار هيثرو، المعروف باسم " مبنى الملكة " ؛ وكان في استقبالهم رئيس عمليات مباني مطار هيثرو، ومديري الإدارات المختلفة ورئيس لجنة شركات الطيران.

وتم خلال الزيارة التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في نقاط التسجيل الآلية للمسافرين والتي تسهم في تسهيل إجراءات السفر مع مناقشات متعددة تتعلق بتسليط الضوء على ما وصل اليه مطار هيثرو من مستحدثات تحسين تجربة المسافرين سواء في المغادرة أو الوصول، مع التركيز على مستجدات تطوير وتسهيل إجراءات خدمات تسجيل رحلات مصر للطيران.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أنظمة مناولة الأمتعة المتطورة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التعامل مع الأمتعة وتقليل أوقات الإنتظار بالإضافة إلى مناطق التفتيش الأمني المزودة بتقنيات التصوير ثلاثية الأبعاد لتعزيز معايير الأمن والسلامة.

وفي ختام الجولة، تم عقد اجتماع مع مسئولي مطار هيثرو الدولي، حيث تم خلاله مناقشة سُبل تعزيز التعاون في مجال إدارة عمليات المطارات المتكاملة (ACDM) وإدارة توزيع الخانات الزمنية للرحلات. (Slot Management).

وهدف الاجتماع إلى استكشاف آليات جذب المزيد من شركات الطيران العالمية إلى المطار، وتحسين الربط بين الرحلات، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى متابعة التطورات في نظم مناولة الأمتعة والحقائب.



كما تم مناقشة مبادرات تقليل انبعاثات الكربون والإجراءات الخاصة بتسهيل العمليات الحدودية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران المدنى.

وأشاد الدكتور سامح الحفني بهذه الزيارة الهامة، مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدني تعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز معايير السلامة وتحسين تجربة المسافرين، مع الإستفادة من التجارب الناجحة في المطارات الدولية الرائدة مثل مطار هيثرو الدولى، بما يخدم مصلحة المسافرين ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع المطارات المصرية.