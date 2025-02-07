اليوم السابع
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هندوراس تشيد بالدور الرائد لمصر بقيادة السيسي على الصعيدين الدولي والإقليمي

الجمعة، 07 فبراير 2025 11:55 ص
هندوراس تشيد بالدور الرائد لمصر بقيادة السيسي على الصعيدين الدولي والإقليمي رئيسة جمهورية هندوراس زيومارا كاسترو
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أشادت رئيسة جمهورية هندوراس، زيومارا كاسترو، بالدور الرائد الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيدين الدولي والإقليمي.


جاء ذلك خلال تقديم السفير حاتم حسوبة أوراق اعتماده إلى رئيسة هندوراس كسفير غير مقيم لدى بلادها.


وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات وأطيب تمنيات الرئيس السيسي إلى الرئيسة كاسترو، التي أعربت عن ترحيب بلادها بتوسيع آفاق العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية.


كما أكدت أهمية استمرار التنسيق والتأييد المتبادل بين البلدين؛ فيما يخص الترشيحات للمناصب القيادية في المنظمات والهيئات الدولية.







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