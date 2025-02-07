مياه الأقصر تنفذ تدريبا عمليا لمواجهة تسرب غاز الكلور والسلامة بمحطات المياه

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المهندس السيد فتحي عبد العاطي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الأقصر، إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع محطات المياه، والتأكيد على أهمية إتباع معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، وذلك بتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وشارك في التدريب العملي لمواجهة تسرب غاز الكلور بالشركة، كل من المهندس محمد سرور أخصائي سلامة وصحة مهنية بالشركة القابضة، والدكتور عبد الله أحمد جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية، والدكتورة ماريا ماهر جاد الله نائب مدير عام السلامة والصحة المهنية بالأقصر، حيث تم عمل تدريب عملي للعاملين على كيفية السيطرة على تسريب غاز الكلور، وكيفية مواجهة الحريق وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، حيث تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على استمرارها في متابعة وتطوير محطات المياه، وذلك لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية لسكان المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفى نفس السياق إستقبلت الغابات الشجرية بالحبيل زيارة وفد إدارة المحمية الطبيعية بالدبابية، وشمل الوفد مدير المحمية ومسئولى مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت مسمى البرنامج التوعوى ( المستكشف الصغير)، حيث شملت الزيارة عدد 50 طالباً من سن 9-15 سنة، وذلك للتعرف على الغابات الشجرية بالحبيل وأنواع الزراعات والأشجار المنزرعة بها، وكذلك الفوائد البيئية والإقتصادية لها وأنواع الطيور الموجودة بأحواض الصرف الصحى بمحطة معالجة الحبيل بالأقصر.

ومن الجدير بالذكر أن الغابة الشجرية تم إنشائها عام 1996 بقرية الحبيل التابعة لمدينة البياضية على مساحة 1861 فدان، وخلال الفترة الماضية واصلت المعونة أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية بالحبيل والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تقدر الطاقة التصميمية لمشروع التوسعة بـ36.000 م3/يوم، وتشمل حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800 م ضمن مساحة الغابات التى سيتم استصلاحها وتقدر بنحو 30 فدانا إضافية.