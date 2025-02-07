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جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023..

مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال سيفرج غدا عن 183 أسيرا بينهم 111 من قطاع غزة

الجمعة، 07 فبراير 2025 07:14 م
مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال سيفرج غدا عن 183 أسيرا بينهم 111 من قطاع غزة غزة
محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مكتب إعلام الأسرى قال إن الاحتلال سيفرج غدا عن 183 أسيرا بينهم 111 من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.


وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.


وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.
 







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