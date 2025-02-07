معبر رفح البري يستقبل الدفعة السادسة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

رفح - محمد حسين

استقبل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، الدفعة السادسة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من مستشفيات قطاع غزة، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح مصدر مسؤول في شمال سيناء أن فريقًا طبيًا من وزارة الصحة المصرية قام بتوقيع الكشف الطبي على الجرحى الفلسطينيين فور وصولهم إلى المعبر، وذلك تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لاستكمال علاجهم.

وأضاف المصدر أن الدفعة السادسة ضمت 15 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي ومستشفى العريش العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما أشار المصدر إلى أن معبر رفح البري استقبل خلال الأيام الماضية عدة دفعات من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، حيث بلغ إجمالي عدد الذين تم استقبالهم 188 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، تم توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء، الشرقية، القليوبية، والقاهرة، بالإضافة إلى 230 مرافقًا قدموا معهم لمساعدتهم أثناء العلاج.

يُذكر أن اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قام باستقبال الدفعات السابقة من الجرحى الفلسطينيين أثناء وصولهم إلى مستشفيات العريش العام، الشيخ زويد المركزي، وبئر العبد التخصصي، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم لضمان حصولهم على الرعاية المطلوبة.