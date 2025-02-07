مصرع طفلة وإصابة شقيقتها أثر سقوطهما من الطابق الرابع فى الورديان بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة الورديان التابعة لحي غرب الإسكندرية مصرع طفلة وإصابة شقيقتها، إثر سقوطهما من الطابق الرابع بعقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط طفلتين من عقار بشارع الشهيد مصطفى عوض في منطقة الورديان بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود طفلتين بهما إصابات بكسور وجروح بالغة على أرضية الشارع إثر سقوطهما من الطابق الرابع بالعقار المشار إليه، وتم نقل الطفلتين إلى المستشفى الأميري الجامعي، وتبين وفاة الطفلة "ريتال رامي محمد" 6 سنوات؛ عقب وصولها المستشفى، وإصابة شقيقتها الطفلة "رؤية رامي محمد" 5 سنوات، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على جهات التحقيق.