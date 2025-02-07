محافظ المنيا يتلقى تقريرا عن جهود المجلس القومى للمرأة خلال أول أسبوع من فبراير

المنيا-حسن عبد الغفار

أشاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها المجلس تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل لمبادرات المجلس، من خلال العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

حيث استعرضت الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فى تقرير تم عرضه على المحافظ أبرز جهود المجلس خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير والتي شملت تدريب الدعاة والقيادات الدينية ضمن برنامج "جلسات الدوار"، والذي استهدف 150 من أئمة المساجد والقساوسة بمحافظة المنيا ، وتنفيذ ثلاث دورات تدريبية على مدار 6 أيام متتالية، واستهدفت الشيوخ والقساوسة، كما اختتم فرع المجلس الدورة التدريبية لحرفة الخرز، لمدة 10 أيام والتي استهدفت سيدات قرية شوشة مركز سمالوط، كما تم تنفيذ دورات تدريبية للتثقيف المالي، بهدف تمكين سيدات قرى مبادرة "حياة كريمة" اقتصاديًا، استفاد منها 60 سيدة بواقع 30 متدربة في كل من قريتي جبل الطير وشوشة بمركز سمالوط، بالإضافة إلي استخراج 16 بطاقة فيزا مجانية للمتدربات بالتعاون مع بنك مصر.

كما تضمن التقرير تنظيم ثلاث فعاليات ضمن مبادرة "إحنا معاكم" تحت شعار "دعمنا حق ودمجنا واجب" بمركز ملوي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وكيان "سند شباب الصعيد"، وذلك في قرى الإدارة، نواي، وتندة، وتنفيذ 40 جلسة دوار توعوية حول القضايا السكانية والصحة الإنجابية بالتعاون مع الأوقاف استهدفت 2800 مواطن من مركزي أبوقرقاص وسمالوط، حيث تم عقد الجلسات في قرى الفكرية، البراجيل، أطسا البلد، أشروبة، الجندية، صندفا، القيس، وأبو قلتة، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وذلك بقريتي منسافيس وكفر لبس بمركز أبوقرقاص بإجمالي 300 سيدة، و119 سيدة بقرية بني خالد مركز سمالوط.