لو متعود تاخد قيلولة.. اعرف الوقت والمدة المناسبة للاستفادة من فوائدها

كتبت فاطمة خليل

القيلولة من العادات الصحية التي تحسن الإدراك والذاكرة والتركيز بشكل كبير، حيث إنه وفقاً للباحثين فإنه من المهم أن تنام لفترة قصيرة وسط النهار "10 دقائق" لتعزيز الإدراك وقدرات التعلم، بحسب موقع " getsurre".

فوائد القيلولة

قال مايكل تشي، مدير مركز النوم والإدراك في الجامعة الوطنية في سنغافورة، إن أعظم فوائد القيلولة تشمل زيادة اليقظة والذاكرة.

يمكن أن تعمل القيلولة على تحسين سرعة المعالجة العقلية والمزاج وتخفيف الأرق، وفقًا للباحثين.

تحاكي فوائد القيلولة الفوائد الصحية للنوم، والذي غالبًا ما يُطلق عليه الركيزة الثالثة للصحة، جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

إن أخذ غفوة بعد الظهر لا يعيد شحن جسمك فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لدماغك.

وجدت إحدى الدراسات أن القيلولة أثناء النهار يمكن أن تبطئ معدل انكماش الدماغ مع تقدمنا في السن.

وجد الباحثون أن حجم الدماغ بين الأشخاص الذين ينامون بانتظام وأولئك الذين لا ينامون يعادل 2.6 إلى 6.4 سنة من الشيخوخة.

قالت المؤلفة الرئيسية فيكتوريا جارفيلد، من كلية لندن الجامعية، إن "نتائجنا تشير إلى أن القيلولة القصيرة أثناء النهار قد تكون جزءًا من اللغز الذي قد يحافظ على صحة الدماغ مع تقدمنا في السن".

وأضافت تشي إنه ليس كل شخص يمكنه القيلولة، حتى لو كان متعبًا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الحصول على بعض الراحة أثناء النهار، فإليك بعض النصائح:

القيلولة لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة

نصل إلى نوم عميق بعد حوالي 30 دقيقة، مما قد يؤدي إلى ما يسمى بقصور النوم عند الاستيقاظ يشير قصور النوم إلى حالة مؤقتة من النعاس وفقدان الاتجاه وضعف الوظيفة الإدراكية التي تحدث فور الاستيقاظ من النوم. يوصي الباحثون بعدم القفز إلى أنشطة جادة مباشرة بعد قيلولة أطول.

امنح نفسك الوقت للنوم

ضع في اعتبارك الوقت الذي تستغرقه للنوم عند ضبط المنبه. يقول الخبراء إن الأمر يستغرق حوالي 10 دقائق للدخول في النوم.

خلق بيئة مريحة

تأكد من أن الغرفة مظلمة وهادئة ودرجة حرارتها مريحة. استخدم سدادات الأذن أو جهاز الضوضاء البيضاء لحجب الأصوات المشتتة، إذا لزم الأمر.

اختر الوقت المناسب

عادةً ما يكون الوقت الأمثل للقيلولة في وقت مبكر إلى منتصف فترة ما بعد الظهر، عندما يكون هناك انخفاض طبيعي في اليقظة، يمكن أن يتداخل القيلولة في وقت متأخر جدًا من اليوم مع النوم ليلاً.

كن ثابتًا

حاول أخذ قيلولة في نفس الوقت كل يوم للمساعدة في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك وتحسين جودة نومك.

جرب "نابوتشينو"

يمكنك تجنب خمول النوم عن طريق شرب كوب من القهوة أو تناول الكافيين. يمكنك تناول الكافيين قبل أو بعد القيلولة لتجديد نشاطك.