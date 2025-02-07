لمدة 12 ساعة.. غلق الطريق الزراعى اتجاه مطار النزهة بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية : جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه سوف يتم إغلاق الطريق الزراعى الاتجاه القادم إلى مطار النزهة وذلك اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 بدءًا من الساعة 12.30 منتصف الليل وحتى الساعة 12.30 ظهرًا، وذلك بسبب إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر(1000 مم) بالطريق الزراعى أمام نادى الصيد

وأشار محافظة الإسكندرية، إلى أنه على المتوجه إلى الطريق الزراعى أن يسلك قناة السويس ثم محور المحمودية حتى مخرج مطار النزهه.

وكانت شركة مياه الإسكندرية أعلنت انقطاع المياه فى المناطق المذكورة القبارى والورديان، بسبب أعمال اصلاح خط رئيسى 1000 مم أمام نادى الصيد غرب، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق فى مناطق الورديان والقبارى.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان لها، أن أعمال الإصلاح سوف تؤثر على مناطق غرب الإسكندرية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال 12 ساعة.



وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.