كرمته إليزابيث وتنتظر أسوان جثمانه.. من هو الآغاخان الرابع كريم الحسينى؟

كتبت : نهال أبو السعود

بترتيبات خاصة ، تنتظر محافظة أسوان استقبال جثمان الأمير كريم الحسيني آغاخان، الآغاخان الرابع، والإمام الـ49 للطائفة الإسماعيلية النزارية، والذى توفي مساء الثلاثاء في مدينة لشبونة البرتغالية، والمقرر دفنه فى أسوان يوم الأحد، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ورحل كريم الحسيني الآغاخان الرابع عن عمر يناهز 88 عاماً بعد رحلة طويلة من العمل الخيري، وسط اهتمام واسع من الصحافة البريطانية والأوروبية علي حد سواء، حيث كان الآغاخان الرابع حاملاً للجنسية البريطانية والبرتغالية.

الحسيني الذي ولد في 13 ديسمبر عام 1936، في سويسرا، أصبح الزعيم الروحي لطائفة الإسماعيليين وهو في الـ20 من عمره عندما كان طالباً بجامعة هارفارد، حيث خلف جده السير سلطان محمد شاه آغاخان، والذي دفن في ضريح آغاخان الشهير بمدينة أسوان.



وأقام الحسيني إمبراطورية ضخمة أنفقت مليارات الدولارات الأموال الخيرية في بناء المنازل والمستشفيات والمدارس في البلدان النامية، بخلاف نشاطاته المتعددة التي كونت ثروة قدرت بنحو 13.5 مليار دولار.



كريم اغاخان مع الملكة إليزابيث





تكريم خاص من الملكة إليزابيث .. ومحبة استثنائية لمصر



وفى عام 1957، منحته الملكة إليزابيث لقب صاحب السمو، وذلك بعدما أقدم جده علي تعينه وريثاً للعائلة.

وساهم الآغاخان الرابع قبل رحيله في العديد من الأنشطة التنموية داخل مصر، من خلال مؤسسة آغاخان الخيرية، حيث تم تدشين العديد من الحدائق مثل الأزهر بارك، وتطوير جبل الدراسة.

وتقديراً لإسهاماته، نعى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية ، والذى وافقته المنية مساء أمس عن عمر يناهز 88 عاماً.

ومن جانبه أشاد إسماعيل كمال بالدور الرائد لشبكة أغاخان، ومنها مؤسسة أم حبيبة ، والتى قامت بتنفيذ العديد من البرامج التنموية فى خدمة المجتمع الأسوانى لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيرى والأهلى على مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل أغاخان وزوجته البيجوم لأسوان.

وأشار المحافظ إلى دعم شبكة الأغاخان لخطط المحافظة من أجل رفع المستوى الصحى والمعيشى لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر مما يؤكد على أن منظمات المجتمع المدنى هى شريك أساسى فى إحداث التنمية الشاملة.





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