اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فصيل أمنى عراقى يدعى إسقاطه هيئة تابعة لداعش

الجمعة، 07 فبراير 2025 06:00 ص
فصيل أمنى عراقى يدعى إسقاطه هيئة تابعة لداعش الأمن العراقى - أرشيفية
وكالات

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أعلن فصيل أمنى عراقى الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.

وقال الفصيل فى بيان: "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط  مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".

وأضاف: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".







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