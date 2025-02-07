اليوم السابع
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عمرو أديب: كل المصريين حتى المعارضة بالخارج تقف وراء الإدارة المصرية فى رفض التهجير

الجمعة، 07 فبراير 2025 11:03 م
عمرو أديب: كل المصريين حتى المعارضة بالخارج تقف وراء الإدارة المصرية فى رفض التهجير عمرو أديب
كتب أحمد عبد الرحمن – محمد شرقاوى

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة المصرية ترفض تهجير الشعب الفلسطيني بشكل واضح وصريح ومعلن ومباشر، مضيفًا: "الكلام واضح، كل المصريين مؤيدين ومعارضة في الخارج، وكل الأطياف قالوا نعم.. نحن وراء كلام الإدارة المصرية.. لا، وألف لا لموضوع التهجير".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية": "من نصف ساعة الرئيس ترامب الحاج أبو حنان، قالك على العموم أنا مش مستعجل وخلينا نشوف هنعمل ايه، أهو قالك مفيش عجلة مفيش موتوسيكل في الموضوع.. وأحد رؤساء أمريكا اللاتينية امبارح كان المفروض مشارك في طريق الحرير الصيني لغاه.


وتابع عمرو أديب: "رئيس وزراء كندا كلمه ومأجله شهر، أنت لم تتحرك قيد أنملة.. ولا انت قلت طب نشوف وأسأل، انت قلت لا.. وبينما أتحدث معكم الآن، رئيس الوزراء الياباني واقف مع ترامب في مؤتمر صحفي، ويتحدث عن التعاون وشراء الغاز المسال، وترامب قال برضو لازم تشوفوا موضوع الضرائب اللي انتو حاطينها".







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