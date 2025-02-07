شاهد متظاهرون يرشقون سيارة نتنياهو بالبيض قرب البيت الأبيض ويصفونه بمجرم حرب

محمد جمال

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى لقطات مصورة لرشق سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالبيض، قرب البيت الأبيض أمس الخميس.

متظاهرون يرشقون موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو بالبيض خلال زيارته إلى #واشنطن، ويرفعون لافتات تصفه بمجرم حرب.#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/4QvGYZfjtK — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) February 7, 2025

وجاء ذلك خلال عودة نتنياهو من الكونجرس الأمريكي بعد عقد عدد من الاجتماعات، في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وكان أول مسئول دولي كبير يلتقي الرئيس دونالد ترامب، بعد تنصيبه في العشرين من يناير الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي بين ترامب ونتنياهو، فجر الرئيس الأمريكي مفاجأة مدوية بقوله إنه يعتزم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفرض السيطرة الأمريكية عليه.