رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في 4 قرى بدسوق استعداداً لشهر رمضان المبارك

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في 4 قرى بمركز دسوق، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

شملت الحملات تركيب كشافات جديدة وصيانة الأعمدة المتهالكة في قرى "سنهور المدينة، شباس الملح، محلة دياي، وكفر مجر"، حيث تم تركيب 60 كشاف إنارة وصيانة 170 عمود في "سنهور المدينة"، وصيانة 150 كشاف إنارة وتركيب 55 كشاف جديد، بقرية شباس الملح، و صيانة 95 كشاف وتركيب 60 كشافاً في "كفر مجر" وصيانة 375 عمود في "محلة دياي"، فضلاً عن صيانة 7 محولات كهرباء رئيسية وصيانة العوازل إزالة الشدات المخالفة، بقرى دسوق، وصيانة 300 عمود إنارة بطريق «دسوق_كفرالشيخ»، وذلك خلال الحملة المكبرة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم استبدال الكشافات القديمة "الصوديوم" بتركيب كشافات "ليد" لأول مرة، كما تم إصلاح الأعمدة في الطرق الرئيسية والفرعية، بالتوازي مع صيانة الأعمدة المحيطة بالمساجد والمدارس.، ومداخل وميادين القرى، لافتاً أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مستوى المرافق والخدمات العامة، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع في تلك القري، مع متابعة مستمرة لضمان كفاءة تشغيل كفاءة منظومة الإنارة العامة لخدمة أهالينا.



جانب من رفع كفاءة الإأنارة



رفع كفاءة الانارة بدسوق