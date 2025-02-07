خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة.

يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، لمدة 15 يوما.

رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي.

الأوراق المطلوبة :-

صورة الرقم القومي

صورة رقم الجلوس

إيصال رسم قيمة التظلم

سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع : -

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.