اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2025 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. انفوجراف

الجمعة، 07 فبراير 2025 05:50 م
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. انفوجراف خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة.

يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، لمدة 15 يوما.

رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي.

الأوراق المطلوبة :-

صورة الرقم القومي

صورة رقم الجلوس

إيصال رسم قيمة التظلم

سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع : -

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.

 

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية






مشاركة

التظلم على نتيجة الإعدادية

رسوم التظلم على النتيجة

التظلم على نتيجة الاعدادية

الشهادة الاعدادية

القاهرة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة