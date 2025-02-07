حملة مكثفة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بحي أول مدينة دمياط

دمياط معتز الشربيني

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، بتنفيذ حملة مكثفة علي مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) لمواجهة الظاهرة غير القانونية التي تؤثر علي العملية التعليمية الرسمية ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من هذه المراكز التي تعمل بدون ترخيص مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتهدف هذه الحملة إلي ضبط المنظومة التعليمية وتعزيز دور المدارس كمؤسسات تعليمية ورسمية .



وذلك تنفيذاً لتوجيهات.د. أيمن الشهابي محافظ دمياط ، وتعليمات د. سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب رئيس مجلس المدينة ، وبمشاركة عادل جلال رئيس الحي ، ومسئول قسم رخص المحلات.



