اليوم السابع
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الجمعة، 07 فبراير 2025 05:28 م
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حملة مكثفة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بحي أول مدينة دمياط

الجمعة، 07 فبراير 2025 04:50 م
حملة مكثفة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بحي أول مدينة دمياط حملة مكثفة
دمياط معتز الشربيني

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، بتنفيذ حملة مكثفة علي مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) لمواجهة الظاهرة غير القانونية التي تؤثر علي العملية التعليمية الرسمية ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من هذه المراكز التي تعمل بدون ترخيص مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتهدف هذه الحملة إلي ضبط المنظومة التعليمية وتعزيز دور المدارس كمؤسسات تعليمية ورسمية .


وذلك تنفيذاً لتوجيهات.د. أيمن الشهابي محافظ دمياط ، وتعليمات د. سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب رئيس مجلس المدينة ، وبمشاركة  عادل جلال رئيس الحي ، ومسئول قسم رخص المحلات.


 







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