حكة الجسم الزائدة قد تشير لإصابتك بهذه الأمراض.. متى تلجأ للطبيب

كتبت فاطمة ياسر

حكة الجسم الزائدة قد تكون علامة على الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي تتطلب الانتباه والعلاج، ووفقا لموقع verywellhealth سنتعرف على الاسباب وطرق الوقاية.

وقدم التقرير 4 أمراض رئيسية قد تكون مرتبطة بحكة الجسم، ومنها:

1. أمراض الكبد

أمراض الكبد مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد قد تؤدي إلى تراكم السموم في الدم، مما يسبب الحكة، خاصة في الليل.

قد تكون مصحوبة بأعراض مثل اصفرار الجلد (اليرقان)، الغثيان، أو التعب الشديد.

2. أمراض الكلى

الفشل الكلوي أو أمراض الكلى المزمنة قد تسبب تراكم الفضلات في الدم، مما يؤدي إلى حكة شديدة في الجسم، خاصة في الأطراف والظهر.

إذا كنت تعاني أيضًا من تورم في القدمين، تغير في لون البول، أو إرهاق غير مبرر، فقد تحتاج إلى فحص وظائف الكلى.

3. مرض السكري

ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى جفاف الجلد والتهابات جلدية تسبب الحكة.

إذا كنت تعاني من زيادة العطش، كثرة التبول، أو بطء التئام الجروح، فقد يكون من الضروري إجراء اختبار للسكري.

4. اضطرابات الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الجلد، منها الجفاف والحكة.

قد تكون هناك أعراض أخرى مثل زيادة الوزن أو فقدانه، تغيرات في ضربات القلب، أو تساقط الشعر.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الحكة لأكثر من أسبوعين أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل التعب الشديد، فقدان الوزن غير المبرر، أو تغير لون الجلد، فمن الأفضل مراجعة طبيب مختص للكشف عن السبب الحقيقي واتخاذ العلاج المناسب.