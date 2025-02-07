حركة حماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، أن الحركة ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان إن "الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض، والوقود ومتطلبات الترميم"

وأضاف: طالبنا الوسطاء بمضاعفة جهدهم والضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني، ونقدر مواقف كل الدول التي رفضت تصريحات ترامب بتهجير شعبنا".

كما أكد أن الموقف الفلسطيني موحد ضد مشروع ترامب ونتنياهو بتهجير شعبنا، وهو مسنود بموقف عربي وإسلامي وعالمي، بحسب البيان.

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