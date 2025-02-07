جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى عثر عليه مصابا بأحد المعسكرات

كتب ـ أحمد علوى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي بعد يومين من العثور عليه مصابا بجروح خطرة في أحد معسكراته بجنوب إسرائيل.

وكشفت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في حربي غزة ولبنان، إذ سقط 71 جنديا في جبهة غزة و5 في جبهة لبنان، ومن بين هؤلاء 30 قتيلا سقطوا بسبب "النيران الصديقة"، حيث قتل 76 جنديا إسرائيليا في حوادث غير عملياتية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 30 جنديا سقطوا في تبادل إطلاق نار بين القوات الإسرائيلية.

كما قتل 26 جنديا في حوادث عملياتية وسوء استخدام الذخيرة، و6 في خروقات قواعد السلامة الخاصة بإطلاق النار.

وقتل 7 جنود بنيران سلاح الجو أو بقذائف مدفعية أطلقت عن طريق الخطأ باتجاه القوات الإسرائيلية، في حين قتل اثنان بحادث سقوط رافعة.