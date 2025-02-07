ثقافة المنوفية تنظم أنشطة ثقافية وفنية وندوة فضائل شهر شعبان والاستعداد لرمضان

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية ثقافة المنوفية في تنفيذ 33 نشاط ثقافى وفنى متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر فبراير 2025 ، وأوضح مدير عام ثقافة المنوفية أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافى ، ومن أبرزها محاضرة بعنوان " إتقان العمل وأثره على التنمية " وأخرى بعنوان " حب الأوطان غريزة " ببيت ثقافة بركة السبع ، وحفل موسيقي عربية لفرقة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم ، وندوة بعنوان " فضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان " ومحاضرة بعنوان " دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التوعية " ببيت ثقافة تلا ، ومحاضرة بعنوان " الشباب ورؤية 2030 الفرص والمسؤوليات " ببيت ثقافة منوف ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة .



وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصرى ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية .