تقنيات يومية فعالة لإراحة العقل والتخلص من المشاعر السلبية

كتبت مروة محمود الياس

الشعور بالكآبة والرغبة في العزلة ينتاب البعض أحيانا على الرغم من عدم حدوث أي مواقف مباشرة تسبب لك هذا الحزن، ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي، فإن هذه الحالة أمر شائع وطبيعي نتيجة تراكم الضغوط على فترة متباعدة وطويلة، أيا كانت نتيجة الضغوط اليومية أو ضغوط جديدة متراكمة هاجمتك في النهاية، تلك الضغوط تخلف الكثير من المشاعر السلبية، والتي تتطلب منك أخذ استرخاء وإرخاء عقلك قليلا والشعور بالاسترخاء والتخلص من هذه المشاعر السلبية.

هناك مجموعة من التقنيات النفسية السهلة التي يمكن أن تمارسها يوميا دون أية مشكلة،، يمكنك في نهاية كل يوم أن تتخلص أولا بأول من الضغوط اليومية بتطبيق احداها أو كلها.

فيما يلى.. أفضل الطرق لاسترخاء العقل والتخلص من الحزن والتوتر:



اليوجا

تساعد اليوجا بشكل عام على استرخاء الجسم والعقل مرة واحدة والتخلص من التوتر، ومن أهم الوضعيات المهدئة من وضعيات اليوجا هي وضعية الطفل، والتي تتطلب منك تمديدًا بسيطًا مع إراحة جسمك مع التركيز على أنفاسك مع الركوع على الأرض والجلوس على الكعبين والانحناء إلى الأمام ووضع الجبهة على الأرض. هذه الوضعية تساعد على التنفس بأريحية والشعور باسترخاء شديد.

تدليك الرأس

من التقنيات التي تساعد على الاسترخاء والهدوء والتخلص من التوتر وتقليل الشعور بالخوف والقلق الحاد، هذه التقنية تقلل من التوتر في الرقبة والكتف والرأس، وفقًا لدراسة ذكرتها مجلة جورنال اوف فيسيكل سيرابي ساينس. فوضع أصابعك على فروة الرأس وتدليكها بهدوء يشعرك باحساس مهدئ قليلًا وشعور بالاسترخاء في الدماغ.

تحريك الجسم جيدا

تحريك الجسم من خلال الرقص أو ممارسة تمرين الزومبا يخلصك من التوتر المكبوط ويعزز من الاسترخاء ويحسن من مزاجك ويحسن من حركة جسمك ويعزز الدورة الدموية أيضًا ويخلصك من القلق كذلك.

الاستحمام

الاستحمام في المنزل مع القليل من اللمسات المريحة مثل استخدام الزيوت الجيدة وأقنعة الوجه وإشعال بعض الشموع ذات الروائح المهدئة من التقنيات التي تساعدك نفسيا على تقليل التوتر والشعور بتهدئة العقل والانغماس في الماء الدافئ يساعد على الاسترخاء والتخلص من حالة الضغط الشديدة.

العلاج الانعكاسي

تقنية للضغط على مناطق معينة في اليد والأذن والقدم ويعزز من الاسترخاء والشفاء ويحسن من الصحة العامة كما أنه يجعل الجسم مسترخيا والعقل أيضًا مسترخيا ويقلل من التوتر.

الرسم

استخدام الألوان والرسم، نوع من التعبير عن المشاعر ويجعل عقلك مسترخيًا قليلًا وهذه الفنون تساعد على استرخاء العقل والشعور بصرف الانتباه عن المشكلة التي يعانيها عقلك وتشعر معها بالضغط.

العلاج بالموسيقى

تقنية جميلة وسهلة وكلاسيكية، تهدئ أفكارك وتقلل شعورك بالتوتر، كما تساعد على استرخاء الجسد وتقليل معدل ضربات القلب، جرب واحدة من هذه التقنيات الخفيفة في نهاية اليوم.