تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 7 - 2 - 2025

ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 7 - 2 - 2025، فى البنك الأهلى المصري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.03 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.11 جنيه للشراء.

62.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.17 جنيه للشراء.

163.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.