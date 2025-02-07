تطوير كورنيش مرسى مطروح قبل المصيف يغير وجه المدينة ويزيد الإقبال السياحى

مطروح – حسن مشالي

يشهد كورنيش مرسى مطروح، تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ أعمال التطوير الشامل، بشكل يومى، وتُظهر الإنشاءات وأعمال التوسعة، ملامح مخطط التطوير التى ستزيده جمالًا وروعة، عند الانتهاء من جميع الأعمال، المقررة قبل بداية موسم الصيف السياحى، التى ستغير وجه المدينة وتٌزيد الإقبال السياحي.

وتعمل الشركات المنفذة، بالتوازى فى قطاعات المرحلة الأولى من الكورنيش، كخلية نحل، من أجل سرعة إنهاء تطويره بشكل حضارى وسياحى، قبل بداية المصيف المقبل، ليتماشى مع التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة، فى إطار الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية، والطبيعة الخلابة، والمياه الفيروزية.

وتنتهى أعمال التطوير بالمرحلة الأولى، طبقًا للمخططات التفصيلية، قبل بداية المصيف المقبل، مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ، لتصبح مدينة مرسى مطروح جاهزة لاستقبال ملايين المصطافين والسياح بمظهرها الحضارى الجديد، خلال موسم الصيف السياحى المقبل، ضمن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ومع الطفرة التنموية والسياحية بالمدن والمناطق المختلفة على الساحل الشمالى الغربى، فى ظل المقومات السياحية والطبيعة، والشواطئ الخلابة، التى تتميز بها مطروح.

وتتضمن المخططات التفصيلية، لأعمال تطوير كورنيش مطروح، الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ، مع تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة، بشكل حضارى وسياحى، وتشمل أعمال المرحلة الأولى بداية من الميناء الشرقى، وشاطئ مطروح العام مرورًا بميدان الشراع وحتى نهاية الكورنيش غربًا، لصبح أحد المشروعات السياحية الهامة، بعد تطوير جميع المرافق العامة، وتوفير كافة الخدمات على أعلى مستوى.

ويتميز مخطط تطوير الكورنيش، بعمل مساحات خضراء، وأماكن مخصصة للانتظار والجلوس، وتوسعة طريق الكورنيش ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه، وإنشاء مشروعات خدمية ترفيهية، تلائم طبيعة الكورنيش مع منع حجب رؤية البحر، وإنشاء ممشى سياحى حضارى، وكافيهات ومطاعم على طراز ومستوى عالى، وتطوير المساحات الشاطئية والرملية، لخدمة حركة السياحة، حيث تستقبل المحافظة أكثر من 7 ملايين سائح ومصطاف سنويًا.

اعمال التطوير الحضاري لكورنيش مطروح



اعمال تطوير المرحلة الاولى من كورنيش مطروح



اعمال تطوير كورنيش مرسى مطروح



اعمال تطوير وتوسعة طريق الكورنيش - مطروح



تطوير كورنيش مطروح لاتاحة رؤية البحر



كورنيش مطروح سيصبح اكثر روعة مع بداية المصيف



كورنيش مطروح في مرحلة التطوير