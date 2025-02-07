انهيار أجزاء من عقار قديم بوسط الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة محطة الرمل بالإسكندرية التابعة لحي وسط الإسكندرية ،انهيارجزئي لعقار من الداخل مكون من 4 طوابق دون حدوث إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،اخطار من شرطة النجدة يفيد ببلاغ إنهيار جزئي بعقار بشارع المينا الشرقي دون حدوث إصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقسم شرطة العطارين ترافقهم قوات الحماية المدنية والاسعاف الي محل البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار،وتبين انهيار اسقف داخلية من العقار بالطابق الثالث حتي الاول دون إصابات وجري العرض علي لجنة المنشآت الايله للسقوط بحي وسط والقرارات الصادرة للعقار ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



إنهيار أجزاء داخل عقار قديم بوسط الإسكندرية