اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2025 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد غدا

الجمعة، 07 فبراير 2025 09:45 ص
انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد غدا جامعة القاهرة
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينطلق غدا السبت الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليا، للعام الجامعى 2024/ 2025.

وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

يذكر أن الجامعات من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسى الجارى، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المبانى والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبى المجتمع الأكاديمى، وذلك فى إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

 







مشاركة

التعليم العالى

اخبار مصر

الفصل الدراسى الثانى

موعد انطلاق الدراسة

الجامعات

بداية الفصل الدراسى الثانى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة