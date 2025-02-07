اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 13 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية من بين 123 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 13 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات الألمانية و5 رحلات من المطارات البولندية، و3 من التشيك.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية السبت الماضى حتى اليوم الجمعة 123 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.