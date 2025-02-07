اليوم.. مديرية أوقاف بنى سويف تفتتح مسجد بقرية بنى عدى بعد صيانته

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة مسجد بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة بعد صيانته.

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة مسجد الرحمة البحرى، قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة.

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 45 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 7 من فبراير 2025م، فى مختلف المحافظات، 33 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و12مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 769مسجدًا، من بينها 528 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و241 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 12850 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و929 مليون جنيه.