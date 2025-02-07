اليوم.. محافظ سوهاج يشهد ختام البطولة البارالمبية لأول مرة فى الصعيد

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم ختام فعاليات بطولة سوبر البوتشيا خلال الفترة التى أنطلقت أمس، لتكون أول بطولة بارالمبية تُقام فى صعيد مصر وتستضيف هذه البطولة صالة نادى الإيمان بسوهاج، التى تم إعادة تجديدها استعدادًا لاستقبال هذه الفعالية الرياضية الكبرى تحت رعاية محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

تعد بطولة سوبر البوتشيا حدثًا رياضيًا هامًا فى تاريخ الرياضات البارالمبية، حيث تشارك فيها خمس أندية من مختلف المحافظات، وهى نادى الوطنى بشبين، نادى شباب المنوفية، نادى البنك الأهلى، نادى الإيمان القاهرى، والنادى القومي. يتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، الذين سيعرضون مهاراتهم فى هذه الرياضة المتميزة.

ومن جانبه قال محمد أبوالعجب مسؤل ملف ذوى الهمم أن ذلك يأتى فى خطوة مهمة تدعم تطوير رياضة البوتشيا فى مصر، ستنظم على هامش البطولة دورة إعداد مدربين فى سوهاج، بهدف تأهيل وتدريب الكوادر الرياضية المحلية على تدريب اللاعبين فى هذا المجال كما ستجرى لجنة التصنيف الطبى بالاتحاد المصرى للبوتشيا تصنيف 100 لاعب من ذوى الشلل الدماغى، وذلك بشكل مجانى، وذلك ضمن جهود دعم الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتشارك فى البطولة 13 لاعبًا ولاعبة من أبرز الأسماء فى رياضة البوتشيا، من بينهم محمود النبوى وهناء علام، وهما أول لاعبين مصريين يشاركان فى مسابقات البوتشيا على المستوى الأولمبى منذ أول مشاركة لمصر فى دورات الألعاب البارالمبية عام 1972 بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد، أول لاعب بوتشيا مصرى يشارك فى بطولة العالم للبوتشيا فى ريو دى جانيرو 2022.

سيشهد المسرح الرومانى بسوهاج حفل ختام البطولة، بحضور معالى وزير المحافظ سوهاج، حيث سيتضمن الحفل العديد من الفقرات الممتعة التى تعكس روح الرياضة والاحتفاء بالأبطال.

بطولة سوبر البوتشيا فى سوهاج تمثل محطة هامة فى تاريخ الرياضات البارالمبية فى مصر، وتسهم فى تسليط الضوء على قدرات اللاعبين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعزز من مكانة صعيد مصر فى مجال الرياضة البارالمبية.