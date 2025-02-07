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الجمعة، 07 فبراير 2025 07:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع.. ‏3 يوليو احتفالية مبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع المتحدة

الجمعة، 07 فبراير 2025 07:00 م
اليوم السابع.. ‏3 يوليو احتفالية مبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع المتحدة ، إسرائيل ، غزة ، قانون ال

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تسريع وتيرة العمل بالمنطقة المحيطة للمتحف المصري واحتفالية مبهرة للافتتاح بالتعاون مع "المتحدة"..


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