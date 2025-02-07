اليوم السابع.. ‏3 يوليو احتفالية مبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع المتحدة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تسريع وتيرة العمل بالمنطقة المحيطة للمتحف المصري واحتفالية مبهرة للافتتاح بالتعاون مع "المتحدة"..
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