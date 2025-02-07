الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد رحيل الأنبا بولا 9 فبراير الجارى

كتبت – بتول عصام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد رحيل الأنبا بولا "أول السواح" و "رئيس المتوحدين"، يوم الأحد الموافق 9 فبراير في التقويم الميلادي، 2 أمشير وفقًا للتقويم القبطى، إذ يحتل القديس الأنبا بولا مكانة كبيرة في قلوب الأقباط.

وحسب السنكسار القبطي، ولد الأنبا بولا بمدينة طيبة وكان له أخ اسمه بطرس. ولما توفي والدهما شرعا في قسمة الميراث بينهما، فأخذ بطرس النصيب الأكبر لأن بولا كان صغيراً في السن. وإذ لم يتفقا مضيا إلى الحاكم ليفصل بينهما. وفي الطريق وجدا جنازة ميت وعرف بولا أنها لأحد أغنياء المدينة. فتنهد القديس وقال: "مالي إذن ومال هذا العالم الفاني الذي سأتركه وأنا عريان"، ثم قال لأخيه "ارجع بنا يا أخي، فلستُ مطالباً لك بشيء". وسار الأنبا بولا إلى البرية الشرقية الداخلية، وهناك أقام 70 سنة لم يعاين فيها وجه إنسان. وكان يلبس ثوباً من الليف، والله يرسل له غراباً بنصف خبزة في كل يوم.

ويذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تستعد أيضا، للاحتفال بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، في السبت الموافق 15 فبراير 2025. ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية الصغرى، فى الكنيسة الأرثوذكسية، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل لكي يقدما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما. وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا: "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".