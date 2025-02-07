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الطقس اليوم الجمعة .. غطاء سحابى على شمال البلاد وتوقعات بسقوط أمطار

الجمعة، 07 فبراير 2025 11:25 ص
الطقس اليوم الجمعة .. غطاء سحابى على شمال البلاد وتوقعات بسقوط أمطار حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى الآن على شمال البلاد مع نشاط للرياح الشمالية مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتبقي سمة هذه الحالة الجوية انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

ويسود اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.

ومن المتوقع اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على  السواحل الشمالية والوجه البحرى ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : مضطرب ارتفاع الأمواج (3: 4) متر، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.







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