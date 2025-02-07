الدكتورة نيرمين سنجر تتصدر تصنيف AD العلمى فى دراسات الإعلام بجامعة عين شمس

كتب ــ محمود راغب

في إنجاز علمي جديد يعكس التميز الأكاديمي والبحثي لجامعة عين شمس، حصلت الدكتورة نيرمين سنجر أستاذ مساعد الإعلام وثقافة الأطفال على المركز الأول في دراسات الإعلام على مستوى الجامعة، والمركز الحادي عشر على مستوى جمهورية مصر العربية، وفقًا لتصنيف AD العلمي (Alper-Doger Scientific Index) لعام 2025.

كما احتلت المركز 97 على مستوى القارة الأفريقية، وجاءت في المرتبة 5000 عالميًا في نفس التصنيف.

ويعد تصنيف مؤشر AD العلمي (مؤشر ألبر دوجر العلمي) نظام تصنيف وتحليل يعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للعلماء الأفراد. كما يوفر تصنيفات للمؤسسات بناءً على الخصائص العلمية للعلماء التابعين لها.

ويوفر مؤشر AD العلمي (مؤشر Alper-Doger العلمي) التحليل الأكثر شمولاً عبر 13 مجالًا رئيسيًا و197 فرعًا فرعيًا على المستويات العالمية والوطنية والإقليمية، وتستند هذه التحليلات إلى مؤشرات مثل مؤشر H ومؤشر i10 وعدد الاستشهادات، بما في ذلك قيمها من السنوات الست الماضية. اعتبارًا من 4 فبراير 2025، يتم تحديد التصنيفات وفقًا لمؤشر H الإجمالي.

وقد سجلت الدكتورة نيرمين سنجر 251 استشهادًا إجماليًا، منها 243 استشهادًا خلال آخر 6 سنوات، كما حققت مؤشر H بقيمة 9، ومؤشر i10 بقيمة 8، مما يعكس تأثير أبحاثها في المجتمع العلمي.

مما يؤكد على الدور الريادي لجامعة عين شمس في دعم البحث العلمي، وترسيخ مكانتها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مصر والمنطقة العربية.



الدكتورة نيرمين