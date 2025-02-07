الإسكندرية الأزهرية تحصد المركز الثاني جمهوريًا في كرة القدم للمرحلة الثانوية

الإسكندرية أسماء على بدر

حقق منتخب منطقة الإسكندرية الأزهرية إنجازًا رياضيًا متميزًا بحصوله على المركز الثاني في بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين، والتي تُدرج ضمن الحافز الرياضي للألعاب الجماعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وبحضور إبراهيم صديق، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الرياضية والاجتماعية بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، محمد عبد الله مدير رعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية.

وشهدت التصفيات النهائية للبطولة مشاركة ثمانية فرق تأهلت من تصفيات القطاعات الأربعة (الإسكندرية - بورسعيد - بني سويف - الأقصر)، بواقع فريقين من كل قطاع. وأقيمت المنافسات في الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة، وسط أجواء تنافسية عالية وإصرار كبير من الفرق المشاركة على تحقيق الفوز.



