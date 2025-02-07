إزالة فورية لـ7 حالات تعد على أرض زراعية فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا، من تنفيذ عدة إزالات فورية لحالات تعدى على الأرض الزراعية بكلا من قرية ابو مناع غرب و6 حالات أخرى بقرية أبو مناع بحرى وحالة بالفحيرة بقرية السمطا بحرى وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفات.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتور، خالد عبد الحليم محافظ قنا، باليقظة التامة والمتابعة الميدانية والإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة.



وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أنه تمت إزالة أعمال تعدى على قطعة أرض زراعية مساحتها 175 متر بقرية أبو مناع غرب، برئاسة سامح الجداوي، مشيراً أن المخالفة عبارة عن سور مبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية.



وتابع أنور، تمت إزالة أعمال تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت لـ 6 حالات آخري على أراضي أملاك الدولة بواقع 1500 متر بقرية ابو مناع بحرى برئاسة محمد حارس بالأضافة لإزالة فورية لتعدى على أرض زراعية بالفحيرة بقرية السمطا بحرى على مساحة 175 متر برئاسة ربيع منصور.



وأكد رئيس المدينة، أنه لا تهاون ضد أى تعدي بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددا على رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز دشنا بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأى حالة تعدى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وفرض هيبة الدولة.



