إخراج 4 عمال من أسفل أنقاض السقف المنهار بمنزل تحت الإنشاء في المحلة.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بالغربية، من إخراج عاملين اثنين من أسفل أنقاض السقف المنهار بمنزل تحت الإنشاء بمنطقة السبع بنات ثان المحلة، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت قوات الإنقاذ قد نجحت في إخراج 2 آخرين بعد رفع الأنقاض واستخدام معدات قطع الحديد، ونقلتهما سيارتي إسعاف للمستشفى.

وكان الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، قد وصل لموقع حادث انهيار سقف منزل تحت الانشاء بمنطقة السبع بنات ثان المحلة على 4 عمال، لمتابعة جهود رجال الإنقاذ في إخراج 2 من العمال من اسفل الانقاض، رافقه المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حى ثان المحلة.

ونجحت جهود الإنقاذ في إخراج العمال الاربعة، وتم الاستعانة بمعدات لتقطيع الحديد حتي يتمكن رجال الإنقاذ من اخراجهما، وتم نقل جميع المصابين للمستشفى العام.

