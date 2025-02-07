"أسيل" تضرب لبنان.. عاصفة قوية تتسبب فى تراكم الثلوج وقطع الطرق.. فيديو وصور

إيمان حنا

بالفيديو - العاصفة أسيل في يومها الثاني كثافة ثلوج في المناطق الجبلية



لليوم الثاني على التوالي تستمر العاصفة أسيل في التأثير على المنطقة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح باردة وناشطة وثلوج على المرتفعات مما تسبب بصعوبة في التنقل وخطر تكون الجليد على الطرق الجبلية.



وشهدت المناطق… pic.twitter.com/YL7Vk6sUcz — nbnlebanon (@nbntweets) February 7, 2025

أعلنت غرفة التحكم المروري في لبنان عن قطع عدد من الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج، تزامنا مع العاصفة "أسيل" التى تضرب لبنان.

وتشمل الطرق المغلقة كلا من عيناتا – الأرز، كفرذبيان - حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، الهرمل ، سير الضنية، الهرمل – القبيات، معاصر الشوف كفريا.



وتسيطر كتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى غد السبت حيث يستقر الطقس نسبيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة .



ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا اعتبارا من الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية.



وقد غطت الثلوج قرى وبلدات البقاع الغربي (شرق) التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر، كما أن بلدات عدة في قضاء راشيا (شرق لبنان) أصبحت معزولة بفعل تراكم الثلوج التي وصلت سماكتها إلى 25 سنتيمترا.



كما غطى الثلج المرتفعات المتوسطة لمنطقة الشوف (شرق)، وتسبب بشل حركة السير في الشوف الأعلى وتعطيل بعض المؤسسات بما فيها المدارس، وفق الوكالة الرسمية.



وتعمل جرافات وزارة الأشغال والجيش اللبناني وفوج الثلوج في حزب الاتحاد والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على مساعدة الأهالي وفتح الطرق التي قطعت بفعل تراكم الثلوج.



ويسيطر على البلاد طقس غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. وبحسب الأرصاد الجوية اللبنانية، وأضافت الأرصاد الجوية أن الضباب الكثيف يتكون على المرتفعات، وتسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد سرعتها لتصل إلى 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر.

وكان المنخفض الجوى "أسيل " قد وصل لبنان الأربعاء، وقالت مصلحة الأرصاد: "يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بـ عواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد سرعتها لتصل إلى 80 كم في الساعة، يرتفع معها موج البحر".

وأضافت: "تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجراف التربة". كما دعت إلى "توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية"، خاصة منطقة ضهر البيدر التي تقع على الطريق الواصل بين بيروت ودمشق.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة التي أطلقت عليها اسم "أسيل"، هي الأولى لهذا العام.



