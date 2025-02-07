أسواق اليوم الواحد تصل لـ9 مناطق فى الأقصر لبيع السلع بأسعار مخفضة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى إطلاق أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتزايد المواطنين على شراء السلع والمنتجات، وانطلقت مبادرة سوق اليوم الواحد فى محافظة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، حيث تم افتتاح 9 من أسواق اليوم الواحد لعرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها فى السوق الخارجى برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفى هذا الصدد قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه بالتعاون مع مسئولى محافظة الأقصر ورؤساء المدن تم تنظيم وافتتاح حتى الآن 9 أسواق لليوم الواحد حول الأقصر، كان أولها فى أحضان الحضارة المصرية القديمة بساحة سيدى أبو الحجاج، حيث تم فتح السوق للمرة الأولى لخدمة أهالى المدينة وتلبية احتياجاتهم، والثانى فى مدينة البياضية وقرية الحبيل، والثالث فى قرية الزينية بحرى بمدينة الزينية، والرابع فى مركز ومدينة الزينية، والخامس فى مركز ومدينة أرمنت، والسادس فى مركز ومدينة البياضية، والسابع فى مدينة إسنا، والثامن فى قرية الدقيرة بمدينة إسنا، والتاسع فى مركز ومدينة الطود، حيث شملت تلك الأسواق عرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها فى السوق الخارجى، وذلك تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتم توفير فى تلك الأسواق عدد كبير من العارضين بجانب السيارات المتنقلة والمتوفر بها مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما فى ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع، حيث شهدت تلك الأسواق إقبالًا واسعًا من الأهالى والذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات تأتى فى إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى جميع المحافظات.



أسواق اليوم الواحد بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية



سوق اليوم الواحد لخدمة أهالى مركز ومدينة البياضية



فتح سوق اليوم الواحد بمدينة الطود



فتح سوق ضمن اليوم الواحد بمدينة الزينية



توفير السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد في قرية الدقيرة بمدينة إسنا



افتتاح سوقين لخدمة المواطنين في مدينة البياضية وآخر بقرية الحبيل



بايكات سوق جديد اليوم الواحد بساحة أبو الحجاج