يصدر إلى دول العالم.. موسم حصاد البرتقال الصيفى بمزارع الشرقية (صور)

الشرقية- فتحية الديب

البرتقال الصيفي يعد من أهم المحاصيل في مزارع الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتعتبر مزارع الصالحية الجديدة من أهم المناطق التى تزرع فيها البرتقال الصيفي ،حيث تتميز هذه المنطقة بتربة خصبة ومناخ مناسب لزراعة هذه المحاصيل.

يعتبر البرتقال الصيفي من أهم مصادر الدخل لأصحاب المزارع في محافظة الشرقية، وستخدم هذه المحاصيل في العديد من الأغراض، بما في ذلك تناولها طازجة أو استخدامها في صناعة العصائر والمربيات، ووزرعة البرتقال وحصاده تحتاج إلى أيدي عاملة بنسبة كبيرة فى زراعته وحصاده، مما يوفر فرص عمل للشباب والمزارعين بجميع المنطقة والمناطق المحيطة طوال السنة.

وقال المهندس" محمد مصطفي" مسئول قطاع الزراعة بشركة الصالحية للاستثمار الزراعى، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالموالح بنطاق الشركة تقدر بـ3000 فدان ، لكونه محصول يجل عملة صعبة للبلاد، وقد وجه اللواء أركان حرب احمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار الزراعى والتنمية والعضو المنتدب، بالتوسع فى زراعة الموالح نظرا لتوافر الظروف المناخية وطبيعة التربة الملائمة لزراعتها وتحقيقها عائدًا ماديًا مجزيًا، وتصديرها للدول العربية والأوروبية منها، خاصة روسيا والسعودية.

يذكر أن شركة الصالحية للاستثمار الزراعى والتنمية، بإشراف اللواء أركان حرب أحمد مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تتبع قطاع الأعمال، وتعد أكبر شركة استثمار زراعى فى مصر وتبلغ مساحتها 23 ألف فدان مقسم لقطاعات" الزراعى- الدواجن- الألبان" وتزرع الفواكه بكافة أنواعها والقمح وتعمل بنظام الرى المحورى وتمتلك 100 جهاز رى وتمتلك أكثر من 42 منفذ لطرح منتجاتها بأسعار الجملة فى منافذها مستوى الجمهورية، وتهتم الشركة بالبحث العلمي والتطوير في كافة جوانب المنظومة الزراعية فتعمل فى الوقت الراهن على إدخال أنواع جديدة من الزراعات التى تلبي احتياجات أساسية للمواطن المصري.



أشجار البرتقال



البرتقال



برتقال الشرقية



حصاد البرتقال



موسم .حصاد البرتقال الصيفى بمزارع الشرقية



موسم .حصاد البرتقال بمزارع الشرقية